В Москве могут установить памятник лауреату Нобелевской премии Абрикосову

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В комиссии по монументальному искусству Москвы готовы рассмотреть вопрос об установке в столице памятника лауреату Нобелевской премии Алексею Абрикосову. Физик-теоретик умер 30 марта на 89-м году жизни. Прощание с Абрикосовым состоится в пятницу в Калифорнии, вопрос о месте захоронения пока не решен.

Власти Москвы готовы рассмотреть вопрос об установке в столице памятника лауреату Нобелевской премии Алексею Абрикосову, передает "МИР24". Ранее в четверг физик скончался на 89-м году жизни.

Если заявка на установку монумента появится, ее готовы рассмотреть в комиссии по монументальному искусству Москвы. По словам главы комиссии, памятник Абрикосову можно было бы установить рядом с научно-исследовательскими институтами, в которых он работал.

Алексей Абрикосов - советский и российский физик. Родился 25 июня 1928 года, в 1948 году окончил физический факультет МГУ. Ученый получил премию в 2003 году вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей".

Большая часть научной карьеры Абрикосова в СССР была связана с Институтом теоретической физики им. Л.Д. Ландау, где он работал в 1965-1988 годах.

В 1991 году физик эмигрировал в США, где занимался исследованиями в Аргоннской национальной лаборатории и преподавал в местных университетах. В 1999 году ученый принял американское гражданство.

Прощание с Абрикосовым состоится в пятницу в Калифорнии, вопрос о месте захоронения пока не решен.

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