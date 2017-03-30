Путин назвал ПРО США на Аляске угрозой глобальной безопасности

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Развертывание ПРО США на Аляске угрожает глобальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Также он подчеркнул, что военная активность НАТО в разы превосходит деятельность российской армии. В связи с этим попытка Запада обвинить Москву в агрессивном поведении является "разговором в пользу бедных".

Президент России Владимир Путин заявил, что военная активность НАТО в разы превосходит деятельность российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

"И нас после этого кто-то пытается обвинять в каком-то агрессивном поведении. Это просто разговор в пользу бедных, это для средств массовой информации", - заявил глава государства в ходе пленарного заседания форума "Арктика - территория диалога".

Также он прокомментировал развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) США на Аляске, передает "Интерфакс". По его словам, это угрожает глобальной безопасности. "Если то, что мы делаем, имеет локальный характер, то что делают Соединенные Штаты Америки на Аляске, имеет глобальный характер, а там развивается система противоракетной обороны, и эта система, как известно, одна из очень серьезных проблем сегодняшнего мира в сфере безопасности. Это не просто оборонная система, это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию", - заявил Путин.

По его словам, развивая военную инфраструктуру, Москва стремится обеспечить безопасность судоходства в Арктике. "Мы вместе должны работать над пресечением любого неправомерного хозяйственного использования минеральных ресурсов, биоресурсов Арктики, мы вместе должны бороться с контрабандой, любым видом пиратства, здесь надо предотвратить любое негативное развитие событий", - добавил глава государства.

Ранее глава государства заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите в Финляндии. При этом он подчеркнул, что такое мероприятие должно быть хорошо организовано.

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