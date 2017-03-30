Глава ФМБА обвинил американских спортсменов в употреблении наркотиков
WADA применяет двойные стандарты в своей работе, позволяя некоторым спортсменам принимать запрещенные препараты якобы на законных основаниях. Об этом заявил глава ФМБА Владимир Уйба. Он уверен, что половина американской сборной сидит не просто на допинге, а на наркотиках и гормонах.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применяет двойные стандарты в своей работе. Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, пишет "Русская планета".
По его словам, одних спортсменов жесточайшим образом наказывают, в то время как другие принимают запрещенные препараты якобы на законных основаниях.
"Вы же видите, что происходит. Вскрыли какие-то хакеры базу WADA, и оказалось, что половина американской сборной сидит не просто на допинге, а на наркотиках и гормонах. Это просто наглое использование своих возможностей", - сказал Уйба в кулуарах Международного арктического форума в Архангельске.
Ранее WADA представило публикации о создании в России государственной системы по применению допинга в спорте. Москва существование такой системы отрицает.
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