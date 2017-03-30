Путин подтвердил, что встретится с Тиллерсоном в случае его визита

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, если тот приедет в Москву. Глава государства намерен обсудить с дипломатом борьбу с терроризмом. Путин отметил укрепление и расширение сотрудничества с США по Сирии, и заявил, что это "очень хороший сигнал".

Владимир Путин намерен встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в случае его приезда в Россию. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента. По словам главы государства, он намерен обсудить с дипломатом борьбу с терроризмом.

"Да, безусловно, это одна из ключевых тем нашей повестки дня - борьба с террором. И если Тиллерсон приедет, я с ним до этого встречался несколько раз, по-моему, раза два или три, мы, конечно, наверняка будем обсуждать и эту тему", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что борьба с терроризмом является одной из главных точек соприкосновения России и США. По его словам, очень правильно, что американский президент ставит такую задачу, и Россия готова поддерживать эту работу. Глава государства отметил, что для успешной борьбы с терроризмом необходимо взаимодействие спецслужб двух стран, и "без конструктивной работы с коллегами по этим направлениям мы вряд ли сможем добиться положительного результата". Путин назвал хорошим сигналом тот факт, что взаимодействие России и США по Сирии укрепляется и расширяется, несмотря ни на какие внешние заявления.

"Реальное сотрудничество наращивается, углубляется, расширяется. Мы чувствуем заинтересованность наших американских партнеров в развитии этого взаимодействия, и это очень хороший сигнал", - цитирует главу государства ТАСС.

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