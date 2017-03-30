Путин рассказал об истинном отношении Кремля к США

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Россия стремится к выстраиванию с США партнерских отношений, заявил Владимир Путин. По словам российского лидера, разговоры о негативном отношении Москвы к Вашингтону являются ложью и выдумками.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет выстраивать партнерские отношения с Вашингтоном. По его словам, попытки ухудшить отношения двух стран являются большой ошибкой, передает ТАСС.

Он напомнил о результатах опросов общественного мнения в США, которые показали, что у России там "очень много друзей". "Я хочу прежде всего им сказать: что мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые, партнерские отношения", - сказал российский лидер во время международного арктического форума в Архангельске.

По его словам, все остальное – ложь и выдумки в отношении России, которая используется "для внутриполитической американской повестки дня". "Вот эта "антироссийская карта" разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов", - добавил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Кремль неоднократно приглашал представителей Конгресса и Сената США в Москву, чтобы обсудить ключевые двусторонние и международные вопросы, передает "Интерфакс". "Мы неоднократно обращались и в Конгресс США и в Сенат с приглашением к нам приехать в Москву, и с предложением приехать в Вашингтон - объясниться, поговорить откровенно по ключевым вопросам двусторонних отношений. Ответа нет, дважды или трижды предлагали - ответа нет", - сказал президент России.

Говоря о проблеме кибербезопасности, Путин отметил, что Россия уже давно предлагала американской стороне разработать и подписать межправительственное соглашение об этом. Тем не менее, Вашингтон отказался.

По словам Владимира Путина, в США ограничиваются контакты посла России Сергея Кисляка с местными политиками и бизнесменами. "Контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются, любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред? А для чего там посол сидит?", - заявил президент.

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