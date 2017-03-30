Путин рассказал, что думает о прошедших в стране митингах

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Владимир Путин заявил, что считает обращения к России по поводу акций протеста политизированными. По мнению президента, таким образом на страну пытаются оказать давление. Комментируя воскресные митинги, президент согласился с необходимостью борьбы с коррупцией, однако заявил, что использовать эту тему в политических целях нельзя.

Призывы освободить участников акций протеста в России политизированны и направлены на то, чтобы оказать на страну давление. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

"Постановка вопросов такого рода, обращения к России такого рода мы считаем чисто политизированными вопросами с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране", - цитирует главу государства ТАСС.

Президент согласился с необходимостью борьбы с коррупцией в стране, и заявил, что выступает за постоянное внимание к этим вопросам со стороны граждан. Однако, по словам главы государства, нельзя использовать эту тему для достижения своих политических целей.

"Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент. Не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний", - заявил Путин.

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