Саакашвили оконфузился во время конгресса на Мальте

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Михаил Саакашвили дважды оконфузился на конгрессе Европейской народной партии, который проходит на Мальте. Политик зарегистрировался на мероприятие в качестве делегата грузинской партии и занял место за столом, предназначенное для лидера голландской партии.

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили попал в неловкую ситуацию во время проходящего на Мальте конгресса Европейской народной партии.

На фотографиях с мероприятия Саакашвили изображен сидящим за чужим местом в зале. Перед ним - табличка с именем лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв". Несмотря на путаницу, организаторы не стали рассаживать гостей по местам и просто поменяли табличку.

Кроме этого, Саакашвили зарегистрировался на мероприятии как делегат грузинской партии "Единое национальное движение" (в Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате - прим. ред.).

"О, какой лжец! От грузин бегает как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине", - возмутился лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Саакашвили не раз становился героем мемов и шуток в Сети. В 2016 году он вышел на публику с заправленной в носок штаниной, а в 2015 году появился на торжественном мероприятии в плохо сидящем на нем костюме.

Политик покинул пост губернатора Одесской области в ноябре 2016 года. После этого он зарегистрировал партию "Движение новых сил". Цель организации - борьба с коррупцией на Украине.

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