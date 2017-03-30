Пять тысяч таблеток экстази пытались провезти в Россию в пароварке

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В пароварке, изъятой таможенниками в "Шереметьево", находилось пять тысяч таблеток экстази. Посылка шла из Бельгии и была адресована одному из жителей Москвы.

Таможенники столичного аэропорта Шереметьево в ходе досмотра почтовых отправлений из Бельгии выявили пароварку, в которой перевозили пять тысяч таблеток экстази. Посылка была адресована жителю Москвы.

"При таможенном досмотре в картонной коробке таможенники обнаружили пароварку с пятью полиэтиленовыми пакетами, внутри которых находились разноцветные таблетки с различными рисунками, графической печатью и логотипами", - говорится в сообщении ФТС.

При попытке получить товар были задержаны двое россиян, один из них уже находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В его квартире оперативники обнаружили еще 17 килограмм наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". По решению суда отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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