Пять тысяч таблеток экстази пытались провезти в Россию в пароварке
Теги: наркотики аэропорт таможня Происшествие
В пароварке, изъятой таможенниками в "Шереметьево", находилось пять тысяч таблеток экстази. Посылка шла из Бельгии и была адресована одному из жителей Москвы.
Таможенники столичного аэропорта Шереметьево в ходе досмотра почтовых отправлений из Бельгии выявили пароварку, в которой перевозили пять тысяч таблеток экстази. Посылка была адресована жителю Москвы.
"При таможенном досмотре в картонной коробке таможенники обнаружили пароварку с пятью полиэтиленовыми пакетами, внутри которых находились разноцветные таблетки с различными рисунками, графической печатью и логотипами", - говорится в сообщении ФТС.
При попытке получить товар были задержаны двое россиян, один из них уже находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В его квартире оперативники обнаружили еще 17 килограмм наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". По решению суда отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Читайте также:
Таможенники изъяли во "Внуково" 46 контрабандных iPhone
Шереметьевская таможня передала "Ленинке" контрабандные книги