ООН: за чертой бедности находятся 60% украинцев
В настоящее время порядка 60% украинского населения находится за чертой бедности. Об этом в четверг рассказал координатор системы ООН в стране, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.
Более половины украинцев оказались за чертой бедности. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на данные постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера.
"Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", - сказал он.
Ранее на этой неделе Верховный суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России задолженность по еврооблигациям в сумме три миллиарда долларов, а также начисленные проценты. Это решение окончательное и никаких дополнительных слушаний по делу не будет.
В сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко вновь назвал Россию "страной-агрессором" и возложил на нее ответственность за падение уровня жизни украинцев.
Читайте также:
Мэр Днепра сравнил украинцев с "унылыми" фекалиями
Ученые: между украинцами и россиянами нет "родства"
Украина оспорит решение лондонского суда о выплате России долга