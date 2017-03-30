ООН: за чертой бедности находятся 60% украинцев

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В настоящее время порядка 60% украинского населения находится за чертой бедности. Об этом в четверг рассказал координатор системы ООН в стране, постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.

Более половины украинцев оказались за чертой бедности. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на данные постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера.

"Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", - сказал он.

Ранее на этой неделе Верховный суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России задолженность по еврооблигациям в сумме три миллиарда долларов, а также начисленные проценты. Это решение окончательное и никаких дополнительных слушаний по делу не будет.

В сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко вновь назвал Россию "страной-агрессором" и возложил на нее ответственность за падение уровня жизни украинцев.

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