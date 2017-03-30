Неизвестные с шилом ограбили москвича и подожгли его зажигалкой

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На востоке Москвы трое неизвестных совершили нападение на хозяина квартиры. Сначала они ударили его шилом, а затем подожгли с помощью аэрозоля и зажигалки. После этого злоумышленники похитили денежные средства из квартиры. В настоящее время один из подозреваемых задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Трое неизвестных совершили разбойное нападение на хозяина квартиры на востоке Москвы. Они ударили его шилом, а затем подожгли с помощью аэрозоля и зажигалки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел в одном из домов на 11-й Парковой улице.

"Сотрудники полиции установили, что в квартиру к пострадавшему зашли трое неизвестных. Предметом, похожим на шило, они нанесли хозяину квартиры удар в грудь, обрызгали его аэрозолем и подожгли зажигалкой. Затем злоумышленники похитили денежные средства и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время один из подозреваемых в нападении задержан. Им оказался 19-летний москвич. Полицейские изъяли у него шило и отвертку. Другие соучастники нападения также разыскиваются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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