ФСБ провела обыск в Эрмитаже по делу о хищениях

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Сотрудники Федеральной службы безопасности провели в Эрмитаже обыски по делу о хищениях. В музее отметили, что предоставили всю необходимую информацию правоохранительным органам. Подробностями дела в Эрмитаже не располагают, так как пока не имеют возможности ознакомиться с его материалами.

В помещениях строительных служб Государственного Эрмитажа сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о хищениях. Об этом сообщила пресс-служба музея. Следственные действия были проведены 29 марта.

"Руководство музея находится в контакте с правоохранительными органами, была предоставлена вся необходимая информация, включая запрошенные документы по двум строительным контрактам. Работы по контрактам были приняты, здания эксплуатируются, в гарантийном порядке устраняются недостатки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, другой информацией по уголовному делу музей не обладает. В Эрмитаже отметили, что пока не получили статус потерпевшего по данному делу, а потому не могут ознакомиться с его материалами. Отсутствие процессуального статуса в музее объяснили тем, что с момента возбуждения дела прошло мало времени.

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