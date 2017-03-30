Союз композиторов России может стать банкротом

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Союз композиторов России оказался на грани банкротства. Его долги составляют более 8 миллионов рублей. Помочь Союзу композиторов разобраться с долгами обещает российский музыкальный союз.

Союз композиторов России находится на грани банкротства из-за "непрозрачной" работы менеджмента.

"Сегодня задолженность Союза композиторов России перед налоговыми органами составляет более 7 миллионов рублей, а задолженность перед Мосэнерго - 972 тыс. рублей, то есть организация оказалась на грани банкротства", - передает ТАСС слова председателя Союза композиторов Рашида Калимуллина.

Руководство организации временно отстранило от должности заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам до следующего съезда, который состоится 11 мая.

В свою очередь в российском музыкальном союзе (РМС) заявили, что готовы помочь Союзу композиторов расплатиться с долгами перед налоговыми службами и Мосэнерго.

"На конференции РМС было принято решение оказать максимальную поддержку, в том числе и финансовую, Союзу композиторов в случае, если руководством Союза будут приняты меры по обеспечению полной прозрачности деятельности организации", - передает агентство слова члена Совета РМС Алексея Рыбникова.