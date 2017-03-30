Пилот пассажирского лайнера умер во время посадки в аэропорту

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В США пилот пассажирского самолета умер выполняя посадку в аэропорту. Лайнер приземлился благополучно. Медики боролись за жизнь летчика, однако констатировали его смерть вскоре после посадки. Федеральное управление гражданской авиации выясняет все обстоятельства произошедшего.

В США второй пилот самолета Boeing 737-800 скончался, после того как ему стало плохо на заключительном этапе посадки самолета. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Рейс компании American Airlines следовал из Далласа в Альбукерке. Примерно в пяти километрах от аэродрома посадки второму пилоту самолета стало плохо. Капитан сообщил о чрезвычайной ситуации на борту, связанной с проблемой медицинского характера.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Альбукерке, где его встретили медики. Они боролись за жизнь летчика, однако через 40 минут констатировали его смерть. Управление гражданской авиации выясняет обстоятельства произошедшего.

Телеканал отметил, что многие задачи на финальном этапе посадки Boeing 737 могут безопасно выполняться в одиночку, однако это значительно увеличивает нагрузку на капитана воздушного судна.

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