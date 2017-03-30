Пожарные спасли 6 детей 3 взрослых из горящего дома на юге Москвы

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Спасатели эвакуировали шесть детей и трех взрослых из горящего многоквартирного дома на проспекте Вернадского. Никто не пострадал.

Пожарные помогли 6 детям и 3 взрослым выбраться из многоэтажного дома, в котором загорелась одна из квартир.

"Пожар произошел в жилом доме на проспекте Вернадского, д. 33, возгорание произошло на балконе. Прибывшие спасатели эвакуировали девять человек, шесть из которых дети. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает МЧС Москвы.

По данным спасателей, пожар произошел в квартире на четвертом этаже, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

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