Пожарные спасли 6 детей 3 взрослых из горящего дома на юге Москвы
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Спасатели эвакуировали шесть детей и трех взрослых из горящего многоквартирного дома на проспекте Вернадского. Никто не пострадал.
Пожарные помогли 6 детям и 3 взрослым выбраться из многоэтажного дома, в котором загорелась одна из квартир.
"Пожар произошел в жилом доме на проспекте Вернадского, д. 33, возгорание произошло на балконе. Прибывшие спасатели эвакуировали девять человек, шесть из которых дети. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает МЧС Москвы.
По данным спасателей, пожар произошел в квартире на четвертом этаже, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
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