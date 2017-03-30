Россия и НАТО обменялись информацией о новых подразделениях на границе

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Россия и НАТО обменялись данными о своих новых подразделениях на границе. Российская сторона провела брифинг о трех новых дивизиях в Западном военном округе, а альянс провел брифинг по поводу четырех батальонах в Польше и в странах Балтии.

Россия и НАТО проинформировали друг друга о размещении своих сил близ границы. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".

Он рассказал, что российская сторона передала информацию о новых трех дивизиях в Западном военном округе, а альянс сообщил данные о своих дополнительных четырех батальонах на востоке Европы, заявил в четверг .

"Я надеюсь, что в дальнейшем у нас будут и другие подобного рода брифинги и что они будут проходить в том же духе транспарентности", - добавил генсек по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

По его словам, они также изучают возможность проведения предварительных брифингов о военных учениях, включая российско-белорусские маневры "Запад-2017", которые намечены на осень.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развертывание ПРО США на Аляске угрожает глобальной безопасности. он подчеркнул, что военная активность НАТО в разы превосходит деятельность российской армии. В связи с этим попытка Запада обвинить Москву в агрессивном поведении является "разговором в пользу бедных".

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