Песков рассказал о переносе даты "Прямой линии" с Путиным

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Проведение ежегодной "Прямой линии" Владимира Путина перенесено с апреля на более поздний срок. Информации о точной дате пока нет, но мероприятие состоится раньше августа. Изменения связаны с плотным графиком главы государства, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Прямая линия" Владимира Путина – ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян в прямом телеэфире – будет перенесена в этом году, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля не сообщил точную дату, однако сказал, что мероприятие состоится после апреля, но до августа. "Просто это связано с графиком президента, так, чтобы было удобно президенту", - пояснил Песков.

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