Новак считает позицию Белоруссии в газовом споре неконструктивной

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за газ превысил 700 миллионов долларов. По его словам, Минск занимает недостаточно конструктивную позицию в газовом споре, однако переговоры будут продолжены, и Россия рассчитывает на то, что позиция белорусской стороны изменится.

Долг Белоруссии за газ превысил 700 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

По его словам, договориться с белорусской стороной об урегулировании газового спора не удалось. Новак отметил, что Минск не готов погасить долг без предоставления преференций со стороны Москвы.

"Белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню, что на сегодня накопленный долг составляет более 700 миллионов долларов", - сказал министр.

Новак считает, что в газовом споре белорусская сторона занимает недостаточно конструктивную позицию. Однако, по словам министра, переговоры продолжаются.

"Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной", - сказал он.

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