Порошенко: Украина получит 600 миллионов евро от ЕС на следующей неделе

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе страна получит помощь от Евросоюза в размере 600 миллионов евро. 3 апреля МВФ рассмотрит предоставление транша Украине еще на 1 миллиард долларов, что должно, по словам Порошенко, значительно усилить "бюджетную стабильность государства".

Украина с 3 по 7 апреля получит транш в 600 миллионов евро в качестве помощи от Евросоюза, передает "Интерфакс" слова президента страны Петра Порошенко.

Кроме того, в следующий понедельник состоится заседания МВФ, на котором будет принято решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов.

"Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства", - сообщил Порошенко.

Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине с 2014 года.

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