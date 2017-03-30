При обрушении кровли в Беслане погибли три человека

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В Беслане при обрушении кровли в одноэтажном здании бывшей транспортной колонны погибли три человека. Четверо пострадавших доставлены в больницу, один - отказался от госпитализации. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС.

В результате обрушения кровли одноэтажного здания в Беслане погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии.

"При проведении работ по разборке одноэтажного здания бывшей автотранспортной колонны произошло обрушению кровли. Из-под завалов было извлечено восемь человек, из которых трое погибшие, четверых госпитализировали, один отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

По данным "Интерфакс", в настоящее время с пострадавшими и семьями погибших работают психологи МЧС.

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