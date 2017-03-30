Путин: борьба с коррупцией не должна быть самопиаром
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Владимир Путин, выступая на Арктическом форуме в четверг, впервые прокомментировал прошедшие 26 марта антикоррупционные митинги. Глава государства считает, что борьба с коррупцией должна быть всегда в центре внимания, но недопустимо использовать ее для самопиара в преддверии каких-либо политических событий.
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы борьбы с коррупцией должны быть постоянно в центре внимания общественности, однако использовать их для самораскрутки в преддверии каких-либо политических событий недопустимо.
"Единственное, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны", - передает его слова "Интерфакс".
Президент отметил, что все митинги должны проходить в соответствии с законом и если кто-то его нарушил, то должен нести ответственность. В связи с этим Путин считает политизированными заявления Запада об освобождении задержанных с целью "оказать давление на внутриполитическую жизнь страны".
Глава государства добавил, что именно массовые протестные акции привели к "арабской весне" и Майдану на Украине.
26 марта во многих городах России, в том числе и Москве, прошли антикоррупционные митинги, некоторые из которых не были согласованы с властями. В столице во время незаконных акций были задержаны более 200 человек, в том числе и оппозиционер Алексей Навальный.
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