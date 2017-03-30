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Метеобюро Москвы сообщило о надвигающемся шторме. Синоптики предупредили, что с 16:00 до 20:00 на всей территории столицы ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Москве объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается на всей территории столицы с 16:00 до 20:00.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Метеобюро, синоптики также предупредили жителей города о возможном падении деревьев и рекламных конструкций.

В субботу в Москву вернется весна. Согласно прогнозу, воздух прогреется до 12 градусов тепла.

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