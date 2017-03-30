МОК дисквалифицировал четырех спортсменов сборной России

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МОК дисквалифицировал четырех российских спортсменов. Решение принято после перепроверки допинг-проб с Игр-2012 в Лондоне. Под санкции попали тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев, метательницы молота Мария Беспалова и Гульфия Ханафеева, а также прыгунья Виктория Валюкевич. В пробах нашли туринабол.

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты четырех российских спортсменов после перепроверки допинг-проб ОИ-2012. В пробах спортсменов нашли туринабол.

Как сообщается на официальном сайте организации, под санкции попали тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев, метательницы молота Мария Беспалова и Гульфия Ханафеева, а также прыгунья Виктория Валюкевич.

Перепроверка проб спортсменов была организована после доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, расследовавшего сокрытие применения допинга в российском спорте.

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