Путин ответил на все актуальные вопросы на Арктическом форуме

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Международный форум "Арктика - территория диалога" завершился в Архангельске. Участие в его работе принял Владимир Путин. Одной экономикой дискуссия на форуме не ограничилась. Президент прокомментировал вопросы международной безопасности, остановился на проблемах российско-американских отношений, и дал оценку некоторым событиям внутри страны.

Исторический момент – уникальный танкер "Кристоф де Маржери" впервые пришвартовался в порту "Сабетта" на Ямале, рассказал "ТВ Центр". В трюмах – сокровище Арктики – сжиженный природный газ. 170 тысяч кубометров. Позади долгое путешествие по Северному морскому пути. Лед толщиной до 2 метров больше не помеха грузоперевозкам. Архангельск и Сабетту через полторы тысячи километров соединил телемост. На прямой связи – Владимир Путин. Проект разработки газового месторождения на Ямале – совместный. Участвуют Россия, Франция и Китай. Международное сотрудничество стало одной из тем пленарного заседания Арктического форума. Главы России, Исландии и Финляндии вместе вышли на сцену.

"Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия. Весомую роль в решении этой задачи призван сыграть и наш форум, посвященный в этом году такой значимой теме, как "Человек в Арктике". Россия исходит из того, что в Арктическом регионе нет потенциала для конфликтов", - заявил российский президент Владимир Путин.

В мае председательство в Арктическом совете перейдет к Финляндии. Страна намерена провести и международный саммит через несколько месяцев, отметил президент Саули Нийнисте. У модератора форума, американского журналиста Джеффа Катмора, возник неожиданный, но закономерный вопрос к российскому президенту.

"Если Финляндия проведет такой саммит, то вы были бы рады встретится с президентом Трампом?" – спросил он.

"Мы готовы к встрече. Нужно обсудить параметры. Это в значительной степени зависит от американской стороны. Мы же видим, что происходит там. Мне просто не хочется вдаваться в… Вы меня втравливаете в эти ваши разборки. Мы же видим, что происходит – свежеизбранному президенту не дают осуществлять его повестку дня. По многим вопросам и по здравоохранению и другим вопросам. Мы просто ждем, когда ситуация выправится. Никак туда не вмешиваемся. Но когда то это закончится, и мы определимся, где провести встречу", - ответил Путин.

Вопросы экологические отошли на второй план. Делегаты заскучали, журналисты оживились. Джеффа Катмора больше интересовали актуальные политические темы. Первый вопрос, уже традиционный для американцев: так вмешивались ли коварные русские в выборы? И как быть с Крымом и Украиной?

"Я так и знал, что все этим закончится. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что, подняв эту проблему, вы сказали, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину. Теперь, по сути. Мы неоднократно говорили – мы знаем, опрос общественного мнения в США показывает, что в США очень много друзей России. И мы хотим им сказать, что мы воспринимаем США как великую державу, с которой мы хотим наладить очень добрые и партнёрские отношения. Все остальное – ложь и выдумки. И провокации", - заявил президент.

Россия готова ответить на любые вопросы, однако многие наши политики и бизнесмены даже не могут приехать в США из-за санкций, не говоря уже о том, что любые контакты с нашим послом в Штатах считаются едва ли не преступлением. Путин отметил, что в зале присутствует посол США в России Джон Теффт, который может общаться с членами правительства России, с представителями крупных российских компаний.

"Мы этому не препятствуем, а наоборот - способствуем, помогаем. А контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются, любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну разве это не бред? А для чего там посол сидит? Для того, чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членами Конгресса и Сената, с членами правительства, администрации. А зачем он туда приехал?", - подчеркнул президент.

План Дональда Трампа бороться с терроризмом президент поддержал, а вот слова нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что политика нашей страны в Арктике агрессивна, Владимира Путина удивили. В отличие от американской системы ПРО на Аляске, наши объекты соседям не угрожают. Обеспокоены европейцы и недавними задержаниями участников несанкционированного митинга в Москве.

"Неправильно, если политические силы пытаются использовать в своих корыстных целях этот инструмент. Не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене. Мы хорошо знаем, обращаю внимание, этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к каким кровавым событиям это привело – мы хорошо знаем. Мы знаем, что это было одним из побудителей государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа – Украину – мы хорошо знаем. Поэтому борьба с коррупцией – да. Использование этого инструмента в корыстных политических целях – нет. И все должны действовать в рамках закона. Кто выходит за рамки закона – несут наказание. В соответствии с законодательством", - заявил Путин.

А вот президента Финляндии журналист спросил, как его страна будет сотрудничать с Россией, если с НАТО у Москвы такие непростые отношения.

"Какая может быть лучше среда, чем прохладная Арктика для того, чтобы все эти горячие эмоции остудить", - отметил Ниинисте.

"Послушайте. Это нам говорят горячие финские парни - надо прислушаться", - отметил Путин.

"Мы тоже крутые холодные ребята, не только финны. Исландия маленькая страна, у нас даже армии своей нет", - заметил исландский президент Гудни Йоханнессон.

"Помочь?", - парировал Путин.

У президента Исландии не только отличное чувство юмора. Гудни Йоханнесен неплохо говорит по-русски.

"Нет ничего дороже на этой земле, чем дружба", - сказал он.

Позитивный тон сохранился и во время двусторонних переговоров. Это была первая встреча Путина и Йоханнессона. Спустя полчаса за столом его сменил Саули Нийнисте, президент Финляндии. Страны будут совместно использовать Северный морской путь. В России этим займется отдельная структура. Правительству также поручено разработать новую госпрограмму развития арктических территорий.

Международный арктический форум завершен. Делегаты отправились по домам, но после сегодняшних заявлений многие мировые СМИ наверняка выйдут с громкими заголовками. Владимир Путин еще раз четко и понятно обозначил позиции нашей страны по ключевым вопросам: Россия готова к диалогу на равных, а главное взаимовыгодных условиях. Причем в любой сфере.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр", Архангельск