Суд Сеула девять часов решал вопрос об аресте экс-президента Пак Кын Хе

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В Южной Корее решается судьба бывшего президента страны Пак Кын Хе. Суд центрального административного округа Сеула завершил слушания по вопросу о выдаче ордера на её арест.

Заседание проходило в закрытом режиме на протяжении девяти часов, отмечает "ТВ Центр". Решение планируется огласить в пятницу.

Экс-лидеру республики предъявлены обвинения по 13 пунктам. В том числе, в коррупции, злоупотреблении властью и умышленном допуске утечки секретов государственной важности. В декабре прошлого года парламент страны проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд.

Скандал вокруг президента стал причиной массовых протестов. В четверг к зданию суда в Сеуле вновь пришли сотни сторонников Пак Кын Хе, которые считают импичмент нарушением основ демократии в стране.