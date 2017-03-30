Лондон старается успокоить противников Brexit

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Лондон стремится к самостоятельности, но не намерен разрывать сотрудничество с Евросоюзом, завила премьер королевства Тереза Мэй. Процедура Brexit была официально запущена накануне. Сторонники выхода из ЕС ликуют, противники – предрекают серьёзные последствия такого шага. В Европарламенте предупредили: перед тем, как окончательно закрыть за собой дверь, Великобритания должна будет выплатить крупную сумму для компенсации прекращения своего членства в ЕС.

В британских пабах сейчас только и разговоров, что о политике, отмечает "ТВ Центр". Активисты Brexit не без удовольствия вспоминают пророчества своих легендарных политиков и рассуждают о том, как Великобритания заживет без ЕС.

На Мальте, где проходит съезд Европейской народной партии, тоже вспоминали предсказания в отношении Лондона. В 1973 году, когда Англия вступала в союз, многие ее называли "троянским конем" Соединенных Штатов. И по иронии судьбы именно королевство настояло тогда на внесении в Лиссабонский договор 50-й статьи "О выходе из-под юрисдикции Брюсселя". День реализации этого положения чиновники ЕС назвали печальным, однако в будущее они смотрят с оптимизмом.

"Сегодня я чувствую себя прекрасно, потому что мы сохраняем диалог, и мы продолжаем говорить о европейском будущем. Да, у нас есть слабости, и есть неудачи, но, тем не менее, Европа – лучшее для жизни место на земле", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Европа, может, и остается лучшим местом на Земле, но без главенства Брюсселя. Так считают уже как минимум в десяти странах континента. Евроскептицизм не теряет популярности во Франции, Нидерландах, Греции и Италии. Слабости и неудачи ЕС начали замечать в Швеции, Дании, Венгрии, Австрии, Финляндии и даже Эстонии, где голос начала подавать консервативная партия.

"В последние годы европейцев из Варшавы, Лондона, Афин и Хельсинки убеждали, что евроинтеграция – это угроза национальному суверенитету. Что мы теряем контроль над своей судьбой, поскольку делегируем часть полномочий европейскому сообществу. Это было главной темой антиевропейских кампаний по всей Европе. На мой взгляд, такой путь является глупым и опасным", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Этот путь, который выбрала для себя Великобритания, должен продлиться не более двух лет, решили в Евросоюзе. А в качестве отступных потребовали от Лондона 60 миллиардов евро – это годовой военный бюджет страны. В парламенте королевства свой уход оценили в три миллиарда. Так что не исключено, что стороны ждут судебные разбирательства в Гааге. Впрочем, сиюминутные расходы – не единственные потери Англии.

"Более страшная вещь для Великобритании это возможная потеря выхода на единый рынок Европейского союза, который насчитывает практически 600 миллионов жителей страны. Это огромный рынок, сравнимый только с китайским рынком по объему потребителей", - отметил политолог Николай Топорнин.

Уже более пяти тысяч английских фирм начали переносить свои юридические адреса в Германию, а значит и налоги платить они будут там. Поэтому Лондон всячески пытается напомнить – Великобритания продолжает оставаться Европой. Многие единые с ЕС правила, например в торговой сфере, меняться не будут.

"Мы сохраним единые стандарты и правила, однако будем выполнять свое обещание положить конец верховенству права Европейского союза в Великобритании. Наши законы будут приниматься в Лондоне, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте, и интерпретироваться не судьями Люксембурга, а судьями Великобритании", - заявил государственный секретарь Великобритании по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис.

Однако заплатить за это, возможно, придется не только деньгами. Недовольны Brexit в Шотландии и Ирландии. А в одной из территорий Соединенного Королевства – Гибралтаре – четко дали понять, что в случае окончательного выхода из ЕС Великобритании, они перейдут под юрисдикцию Испании.

Александр Огородников, "ТВ Центр"