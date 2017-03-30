Украинцы провозгласили себя прародителями всех европейцев

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Украинские националисты во Львове повесили цепь на дверь главного офиса VS-Банка – дочки европейского подразделения Сбербанка – и подожгли у входа дымовые шашки. Полиция не вмешивалась. В своём желании разорвать все связи с Россией Киев сделал упор не только на экономику. Украинские генетики обосновали, что даже на уровне ДНК русские и украинцы – не являются братскими народами.

Приход в Киев настоящей весны сказался и на настроениях работников информационного фронта, отметил "ТВ Центр". В газете "Украина Молодая" вышла сенсационная статья, которую тут же бросились цитировать местные СМИ. Один заголовок чего стоит: "Мы не братья: как ученые доказали отсутствие родства между украинцами и россиянами". Содержание материала – бальзам на душу националистам всех мастей.

"По заключению генетиков, в Европе было два места, где люди могли укрыться от холода: Украина и Иберийский полуостров. Территория нынешней России в то время была покрыта льдом, и человеческой жизни на ней не было. Результаты исследований позволили ученым сделать вывод: "Украинцы являются предками европейцев, а территория современной Украины – колыбелью белой расы нынешней цивилизации", - говорится в материале.

С русскими у предков всех европейцев – украинцев – нет никаких общих корней, заверили авторы статьи. Миф от трех братских восточнославянских народах выдуман коммунистами, чтобы поработить Украину и Белоруссию, настаивают журналисты. И к славянам русские вообще не имеют никакого отношения. Генетически им ближе финно-угры и татары. В качестве доказательства приведен факт: русский не способен понимать язык славян, как и украинский. А основы недоступной пониманию россиян украинской мовы были заложены, ни много ни мало, 40 тысяч лет назад.

"Озвученные фразы не являются результатами научных исследований. Это беллетристика, используемая украинскими националистическими организациями для вполне определенных политических инициатив. Подобные утверждения абсолютно, в основе своей, расистские, не имеющие никаких научных обоснований, используются для протаскивания идеи введения института так называемых неграждан по примеру Латвии и Этсонии, где в 91-м году большинство русских жителей было лишено политических и многих иных прав", - отметил историк и политолог Владимир Симиндей.

Претенденты на звание "неграждан" на Украине в статье названы вполне четко.

"Оказалось, что генетически население Восточной Украины – это финно-угры: восточные граждане Украины практически ничем не отличаются от этнических русских, мордвинов, комов, марийцев, живущих в Российской Федерации", - говорится в материале.

Украинские журналисты, поделив население страны на "европейцев и этнических русских", ссылаются на исследования признанных международных ученых и экспертов в области генетики под руководством британского профессора с мировым именем Питера Форстера, который занимается научной деятельностью в Кембриджском университете. Звучит весьма солидно. Расчет на то, что вряд ли кто-то кинется проверять то, что к кембриджскому университету Форстер никакого отношения не имеет. Да и сам профессор подобных громких заявлений никогда не делал. Борьба со всем русским на Украине идет по всем фронтам. Готовится закон о практически повсеместном использовании исключительно украинского языка.

"По сути, в стране на государственном уровне вводится языковой геноцид. Попытка разыграть эту карту, конечно, мы прекрасно понимаем, почему представители официального Киева действуют так. Они находятся под тяжелым гнетом националистических идей тех самых радикалов, которых они в свое время поощрили к соответствующим действиям и не могут теперь обратно загнать этого джина в бутылку", - отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Радикалы абсолютно безнаказанно физически уничтожают все, что имеет хоть какое-то отношение к Москве. Сегодня к офису VS-Банка – дочки европейского подразделения Сбербанка – они принесли венки и гроб, завернутый в российский флаг. Обмотали вход цепью и зажгли дымовую шашку. Назвали это мирной акцией. Полиция традиционно не вмешивалась.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"