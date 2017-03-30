В Москве полуголый мужчина станцевал на крыше полицейской машины

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Полицейские задержали мужчину, который разделся и забрался на крышу патрульного автомобиля на юго-западе Москвы. Он пританцовывал и отказывался слезать с машины, пока не придет его друг. Дебошир состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

В Москве задержали дебошира, который забрался на крышу патрульного автомобиля. Как сообщает "Говорит Москва", нарушитель порядка повредил полицейскую машину.

Инцидент произошел 30 марта на территории МГУ. Мужчина разделся, забрался на крышу машины и начал пританцовывать. Он постукивал ногой и в результате оставил вмятины на автомобиле. Дебошир отказывался спуститься, пока не придет его друг.

В настоящий момент нарушитель порядка находится в отделении ОВД. Как удалось выяснить, мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

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