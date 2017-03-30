Прокуратура проверит объект в Москве после гибели двух рабочих

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В Москве проверят обстоятельства гибели рабочих после взрыва газового баллона на объекте на Рязанском проспекте. Кроме СКР, инцидентом заинтересовались в прокуратуре. В частности, сотрудники ведомства собираются дать оценку исполнению законов в сфере обеспечения безопасности при производстве работ на объекте.

Кузьминская межрайонная прокуратура проверит обстоятельства гибели двух рабочих после взрыва газового баллона, произошедшего на территории рядом с бывшим заводом "Молния" на Рязанском проспекте.

Как передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законов в сфере обеспечения безопасности при производстве работ, пожарной безопасности, трудового и миграционного законодательства, а также установят контрагенты, задействованные при выполнении работ.

Взрыв на объекте ЗАО "Векторстройфинанс" произошел 30 марта. По предварительной версии, двое рабочих погибли при разгрузке кислородных баллонов. Еще два человека пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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