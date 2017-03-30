Порошенко приказал военным прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля

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Президент Украины Петр Порошенко приказал вооруженным силам страны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Соответствующий приказ поступил в Генштаб ВСУ и Минобороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

Президент Украины Петр Порошенко распорядился восстановить режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля. Перемирие ранее согласовали участники Контактной группы на заседании в Минске.

"Президент дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны относительно режима прекращения огня с 1 апреля", - сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter. Однако в Минобороны Украины уже заявили, что в случае угрозы украинская армия "не будет молчать".

Как сообщает пресс-центр штаба силовой операции, украинские позиции в зоне конфликта в Донбассе в четверг обстреливались противником 37 раз, в результате обстрелов трое военных ранены, один получил боевую травму.

7 марта в ЛНР обвинили Киев в срыве договоренности о разведении сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

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