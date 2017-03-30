ЦИК: вводить интернет-голосование в России еще рано

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Центризбирком России заявил, что внедрять интернет-голосование на выборах в России еще рано, так как это требует серьезной проработки вопросов безопасности и объективности. Кроме того, ЦИК пока не планирует отменять систему муниципального фильтра.

В преддверии муниципальных и президентских выборов в России Центризбирком не будет внедрять систему интернет-голосования, об этом газете "Известия" рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По ее словам, для реализации такой возможности требуется огромный комплекс мероприятий, включающий в себя защиту персональных данных, гарантию голосования без давления со стороны, идентификацию избирателя, а также соблюдение тайны голосования.

"Интернет-голосование нельзя ввести "одним кликом", требуется огромный комплекс мероприятий", - добавила Гришина.

Кроме того в ЦИК сообщили, что пока не собираются отменять мунициальньный фильтр, который подразумевает под собой обязательный сбор подписей местных депутатов в поддержку кандидата на пост главы региона. Необходимо получить 5-10% подписей (зависит от региона) от общего числа депутатов.

"Мы за конкурентность выборов. Объективно к этому, конечно, ведет снижение порога. Федеральный законодатель предложил вилку — от 5 до 10%. Но это — на усмотрение законодателя субъекта Российской Федерации, и не зря так сделано: иногда 10% меньше 5% — всё зависит от того, насколько большой депутатский корпус в субъекте", - рассказала Гришина.