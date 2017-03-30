Трем вузам запретили прием студентов

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Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза. Причиной стало неисполнение предписаний в установленные сроки. Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза. Как сообщается на сайте ведомства, запрет не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза.

Право принимать новых студентов лишились в Иркутском государственном университете им. А.А. Ежевского, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Орловском государственном аграрном университете им. Н.А. Парахина. Причиной запрета стало неисполнение предписаний в установленные сроки.

Кроме этого, ведомство лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Ранее в марте Рособрнадзор приостановил действие лицензии четырех вузов. Это Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарский институт бизнеса и управления, Институт технологии туризма, а также Индустриальный институт.

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