Трем вузам запретили прием студентов
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Рособрнадзор по результатам проверок запретил прием студентов в три государственных вуза. Причиной стало неисполнение предписаний в установленные сроки. Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Рособрнадзор запретил прием студентов в три государственных вуза. Как сообщается на сайте ведомства, запрет не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза.
Право принимать новых студентов лишились в Иркутском государственном университете им. А.А. Ежевского, Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Орловском государственном аграрном университете им. Н.А. Парахина. Причиной запрета стало неисполнение предписаний в установленные сроки.
Кроме этого, ведомство лишило лицензии Кисловодский институт экономики и права и приостановило действие разрешительного документа Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.
Ранее в марте Рособрнадзор приостановил действие лицензии четырех вузов. Это Борисоглебский филиал Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарский институт бизнеса и управления, Институт технологии туризма, а также Индустриальный институт.
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