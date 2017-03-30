В Брюсселе подрались сторонники и противники Эрдогана

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В Брюсселе в результате драки сторонников и противников президента Турции Реджепа Эрдогана пострадали несколько человек. Инцидент произошел перед зданием турецкого консульства. Информации о количестве пострадавших и задержаниях нет.

Несколько человек пострадали в Брюсселе во время драки противников и сторонников президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел около 17:00 по московскому времени у здания консульства Турции в Бельгии. На место происшествия прибыла полиция. Начато расследование.

Информации о количестве пострадавших нет. Полиция также не сообщила, задержаны ли участники потасовки.

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