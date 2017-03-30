В Магадане за три дня от нападений собак пострадали трое детей

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В Магадане стая бродячих собак вновь напала на ребенка. Это уже третий случай за последние три дня. В этот раз пострадал 14-летний мальчик. Из пасти псов его удалось отбить случайным прохожим. Госпитализация подростку не понадобилась. А вот двум другим детям повезло меньше - у них многочисленные травмы, в том числе открытые переломы.

Саше уже не больно. Иногда ноет плечо и по ночам беспокоит нога. Сработали обезболивающие и антибиотики. Она лежит на больничной койке, стесняется камеры и своей беспомощности, рассказал "ТВ Центр". О том, как оборонялась от стаи бродячих собак, девочке вспоминать неприятно.

"После третьего укуса я боль перестала чувствовать. Я кричала, пыталась отбиться, но они ещё больше начали меня цапать", - рассказала пострадавшая Саша Максимова.

Улица Кольцевая, дом 52 – окраина Магадана, огромный пустырь, огороженный теплотрассами. Здесь и повстречались Саша и собаки. Девочку спасли прохожие. Отогнали собак, вызвали скорую. Сашу доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

"Множественные рваные укушенные раны конечностей, тела, шеи. Очень много. Плюс еще открытые переломы двух косточек", - отметил завотделением хирургии Магаданской областной детской больницы Александр Семенов.

Место происшествия находится в ста метрах от Сашиного дома. На пустыре девочка и ее друзья играли довольно часто. Пока пострадавшая лечится в стационаре, двое участников тех событий признались – пошли в собачье логово на спор.

"Вот я, вот Саша стоит. Я подходила ближе, чтобы погладить. Даже несмотря на то, что она на меня гавкала. Я вижу, толпа собак бежит. Я убежала, а Саша зачем-то спрыгнула на снег", - рассказала подруга пострадавшей Таня.

Прибежавшие на помощь взрослые эту версию подтвердили. О том, что рядом с теплотрассой живет собачья стая, местные жители знают – сами же животных и подкармливают. И о том, что там гуляют дети, тоже знают. Только за три дня от нападения собак пострадали трое детей. Саше предписан постельный режим и курс прививок от бешенства.

Любой владелец собаки знает, что собаки ревностно защищают свое потомство. И прежде, чем укусить, собака рычит. Однако вместо разъяснительной работы с родителями и детьми в Магадане начали решать вопрос привычным способом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

"Максимальная санкция части 1 статьи 293 УК России предусматривает наказание в виде одного года исправительных работ или арест на срок до трех месяцев", - пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Вячеслав Каночкин.

В мэрии Магадана пообещали усилить работу по отлову бродячих животных. Зоозащитники же взывают к родителям – весенние каникулы только начались.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"