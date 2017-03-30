Американский поставщик ядерного топлива на Украину объявил о банкротстве
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Украинским атомщикам пришлось задуматься об укреплении связей с Россией, которые киевские политики пытаются максимально свернуть. Американская корпорация Westinghouse, которая с прошлого года начала поставки на Украину ядерного топлива, подала в Нью-Йорке заявление о банкротстве.
По данным "ТВ Центра", у Westinghouse накопились огромные долги – почти 10 миллиардов долларов. Правда американцы заверили Киев, что все обязательства по контракту они выполнят. Но это для Украины утешение слабое: в Киеве надеялись, что со временем США заменят Россию в качестве главного партнёра по атомной отрасли.