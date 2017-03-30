Верховный суд дал автомобилистам выбор между экономией и безопасностью ребенка

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Верховный суд России вынес решение об отмене штрафа в 3 тысячи рублей водителю, который при перевозке ребёнка использовал только адаптер - альтернативное удерживающее устройство. Согласно правилам дорожного движения, сзади дети младше 12 лет могут ездить в креслах или бустерах, а также при помощи иных приспособлений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка. Иногда отсутствие специальных устройств для перевозки детей могут и вовсе привести к конфликтным ситуациям.

Александра Мангазеева была в гостях у родственников. Домой с пятилетним Владом и двухлетним Тимофеем собралась поздно вечером. Как рассказал "ТВ Центр", женщина вызвала такси.

"Водитель сказал, что меня не повезет. Я спросила, на каком основании. Он ответил, что у него нет детских кресел. Хотя сестра сказала диспетчеру, что у меня будет двое малолетних детей", - сказала Александра Мангазеева.

Таксист заявил, что о детях он не знал, ПДД нарушать не будет. Пускай клиенты разбираются с диспетчером. Общение пошло на повышенных тонах, к которому присоединился и брат женщины.

"Детям говорю, выходим. Я взяла сумку из машины, потянулась за маленьким. Маленького не успела взять, услышав свист шин, ребенок двухлетний слетел на сугроб, а старший остался в машине, на большой скорости со шлейфом полетел по двору", - рассказала Мангазеева.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, таксист буквально убегал. Видимо, конфликт разгорелся нешуточный. Ребенка позже мама нашла в полиции.

"В ходе возникшего конфликта клиентка с одним из детей вышла из салона. Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет и, во избежание дальнейшего развития конфликта, уехал от агрессивно настроенных граждан. В дальнейшем он обнаружил, что на заднем сидении остался один малолетний ребёнок. Он сразу же отвез его в полицию", - пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

История, в перипетиях которой будут разбираться следователи, и которую наверняка возьмут на заметку производители так называемых адаптеров для ремней безопасности. Они - всегда под рукой. Места занимают мало. Если заказывать из Китая, цена рублей пятьдесят.

Вот и Верховный суд России по сути их узаконил - отменил постановление о штрафе в 3 тысячи, выписанное за отсутствие детского кресла. Наличие адаптера инспекторы при составлении протокола во внимание не взяли. А вот в суде к водителю прислушались. Согласно ПДД спереди дети могут ездить только в креслах или бустерах, а вот сзади – и при помощи иных приспособлений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка, и адаптер якобы таковым является.

"Все тесты многочисленные и краш-тесты с манекенами показали, что пользы от этого адаптера ровно ноль. И в прошлом году Росстандарт принял решение запретить его производство и продажу, а сейчас Верховный суд вроде как разрешает. Наверняка этим производители адаптеров воспользуются, чтобы обжаловать то решение Росстандарта", - отметил заместитель главного редактора журнала "За рулем" Игорь Моржаретто.

О пользе этих кусков ткани спорят давно. Крупные производители козыряют сертификатами и результатами исследований. Уверяют, что этими приспособлениями можно пользоваться детям, начиная с 9 килограммов. То есть, почти с года. Противники проводят краш-тесты и заявляют – альтернативы более дорогим креслам нет.

"Подголовники для взрослого даны, чтобы голову не оторвало. То же самое в кресле у ребенка: у него мышц нету. И боковые фиксаторы лучше фиксируют как плечи, так и от бокового удара", - пояснил врач ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Савченко.

По европейским законам, до семи лет ребенок должен обязательно ездить в кресле. После – уже в зависимости от роста. То же самое предлагают ввести и в России. Но, что делать с так называемыми адаптерами, еще думают. Водитель пока сам должен выбирать: сомнительная безопасность, но дешево, либо качественная продукция, но намного дороже.

Дмитрий Гусев. Арсений Калашников и Максим Панкин, "ТВ Центр"