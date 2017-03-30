Илюмжинов: шахматы должны быть вне политики

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Президент Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подтвердил, что не писал заявления об отставке и остается на посту до выборов, которые пройдут через полтора года. Так чиновник ответил на сообщение о его уходе, которое в начале недели появилось на официальном сайте Федерации. Илюмжинов обвинил в этом информационном вбросе своих заместителей и предположил, что за ней стоят определенные круги в США.

Президент шахматной федерации к отставке готов, но сам об этом не просил. Свои обязанности он будет исполнять до конца срока - 2018 года. Как отметил "ТВ Центр", скандал в организации Кирсан Илюмжинов назвал провокацией.

"Вот как мы с вами беседуем, была дискуссия. И вот они взяли часть этой дискуссии, разместили на своём сайте и посчитали, что я ушёл в отставку", - рассказал он.

В понедельник после общего совета на сайте федерации шахмат появилось сообщение об отставке Кирсана Илюмжинова. Президент информацию сразу же опроверг. В ответ исполнительный директор Найджел Фримен и заместитель президента Георгиос Макропулос заявили, что скандал – дело рук самого Илюмжинова.

"Во время встречи в Афинах вы несколько раз угрожали отказаться от поста, и в конце встречи три раза повторили "Я ухожу" перед тем, как выйти из комнаты", - написал исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен.

"Трудно понять, почему вы решили, что следует обвинять "хакеров" федерации США или Гарри Каспарова или других членов совета во всем этом, но так вы ввели в заблуждение Российскую шахматную федерацию, другие национальные федерации и СМИ", - заявил заместитель президента ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Гарри Каспаров баллотировался на выборах 2014 года от Хорватии. Его тогда поддерживала американская федерация, которую спонсирует фонд шахматиста. Экс-чемпиона мира обвинили в попытке дать взятку азиатским представителям и отстранили на два года от деятельности в организации. В этом году срок дисквалификации закончился, и в США не скрывают своих целей.

"ФИДЕ выпустила публичное заявление более года назад, вскоре после того, как господин Илюмжинов попал под санкции правительства США. В документе ФИДЕ заявила, что Илюмжинов больше не сможет вести никакого бизнеса с федерацией. В первую очередь это было сделано в интересах мира шахмат. Величайшая игра на планете страдает из-за Илюмжинова", - говорится в открытом письме Федерации шахмат США к ФИДЕ.

Вашингтону уже давно не нравится поведение Кирсана Илюмжинова. В 90-е он поддержал чемпиона мира Бобби Фишера, который был лишен гражданства США за матч в Югославии. Илюмжинов встречался с Каддафи, когда авиация НАТО бомбила Ливию. Президент ФИДЕ посетил Сирию, открыл шахматные школы в Дамаске и Алеппо. В США посчитали такие действия незаконными, и включили его в санкционный список.

"Как президент ФИДЕ я всегда встречался с законно избранным президентами и законной властью. Но некоторые политики в Соединённых Штатах Америки и в западных странах считают, что я не должен был так делать, не должен был в открытую встречаться. Если их бомбят, значит их бомбят. Я против этого. Считаю, шахматы должны быть вне политики, вне интриг", - заявил Илюмжинов.

После того как Чемпионат Мира по футболу и зимняя Олимпиада достались России, Запад начал массированную атаку на отечественный спорт. Благодаря антидопинговым расследованиям спецкомиссии ВАДА, треть олимпийской сборной России отстранили от соревнований. Накануне глава комитета Крейг Риди попросил МОК как можно быстрее определиться с участием наших спортсменов и в следующей Олимпиаде. Еще одной пешкой в западной борьбе против Москвы могут стать и шахматы.

Никита Васильев, Андрей Талалай. "ТВ Центр"