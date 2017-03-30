Суд арестовал экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

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В Южной Корее арестована бывший президент страны Пак Кын Хе. Ордер судья выдал по результатам 9-часовых слушаний.

Экс-лидеру республики предъявлены обвинения по 13 пунктам, в том числе, в коррупции, злоупотреблении властью и умышленном допуске утечки секретов государственной важности, отметил "ТВ Центр". В декабре прошлого года парламент страны проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд.