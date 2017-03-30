Россия призвала НАТО повлиять на Киев для полного выполнения "Минска"
Теги: Политика нато перемирие россия украина донбасс
В ходе первого в этом году заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов стороны обсуждали нарушения украинскими силовиками режима прекращения огня в Донбассе. Россия призвала НАТО повлиять на Киев для полного и безусловного выполнения "Минска". Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.
Россия попросила НАТО оказать влияние на Украину для полного и безусловного выполнения минских договоренностей, передает ТАСС. Это произошло в ходе первого в этом году заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов.
"По инициативе натовцев, среди которых две страны являются участниками "нормандского формата", обсудили ход выполнения Минских договоренностей, с опорой на данные СММ ОБСЕ мы указали на нарушения украинскими силовиками режима прекращения огня", - заявил постпред России при НАТО Александр Грушко.
По словам Грушко, единственной точкой соприкосновения между Россией и НАТО по Украине является понимание безальтернативности минских договоренностей.
Ранее президент Украины Петр Порошенко приказал вооруженным силам страны прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Соответствующий приказ поступил в Генштаб ВСУ и Минобороны Украины.
Читайте также:
Россия и НАТО обменялись информацией о новых подразделениях на границе