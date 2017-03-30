Сенатор США: Аляска может примирить Америку и Россию

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Штат Аляска может сыграть ключевую роль в восстановлении добрососедских отношений между США и Россией, считает сенатор от штата в Конгрессе США Лиза Мурковски.

Представитель штата Аляска в Конгрессе США Лиза Мурковски считает, что полуостров может сыграть ведущую роль в нормализации отношений между Соединенными Штатами и Россией.

"Думаю, у нас на Аляске есть возможность сыграть лидирующую роль в плане дружбы и хороших отношений с Россией", - передает ТАСС слова сенатора.

30 апреля 1867 года был подписан договор между США и Российской Империей о продаже Аляски за 7,2 миллионов долларов. Это произошло во время правления императора Александра II. Основными причинами продажи считаются финансовая несостоятельность Российско-американской компании и дружеские на тот момент отношения между Россией и США.

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