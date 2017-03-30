Суд заочно арестовал экс-главу ГСЧС Одесской области

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В Киеве суд вынес постановление о заочном аресте бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области Владимира Боделана. Его обвинили в бездействии во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как сообщил "ТВ Центр", по данным следствия, Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до особого указания. В результате спасатели в течении получаса игнорировали звонки граждан о пожаре в Доме профсоюзов.

При нападении украинских радикалов на сторонников федерализации, разгроме палаточного городка и последующем пожаре погибли 48 человек.