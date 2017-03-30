Киев не исключил сотрудничества с Россией по делу об убийстве Вороненкова

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Украина может предоставить России информацию по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, Киев "исповедует международные соглашения".

Российской стороне могут предоставить информацию по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "112 Украина" со ссылкой на заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

"Украина исповедует международные соглашения, выполняет международно-правовые поручения. В данном случае, я думаю, мы сможем предоставить информацию, кто расследует дело", - заявил он.

Накануне источник ТАСС в Следственном комитете России сообщил, что ведомство пока не получило от Украины официального уведомления об убийстве в Киеве Вороненкова.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охранника, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в упор из пистолета.

В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, возбуждено дело о мошенничестве.

По данным газеты "Коммерсант", российские следователи намерены допросить знакомых и родственников экс-депутата. В оперативно-следственную группу по этому делу вошел в частности, Денис Жаренков, который устанавливал факты мошенничества бывшего парламентария.

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