На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло этим утром у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в Тихом океане, в 18 километрах от береговой линии. Подземные толчки ощутили жители поселков Ключи и Усть-Каменск. Оперативные группы МЧС не обнаружили повреждений зданий.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на Камчатке. После него последовала серия подземных толчков. Об этом сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает "ТВ Центр".

В среду после мощного толчка в этом районе даже была объявлена угроза цунами, позже предупреждение сняли. Сейсмологи внимательно следят за ситуацией. Они зарегистрировали уже более сотни афтершоков.

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