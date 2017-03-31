На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
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Новое землетрясение магнитудой 6,1 произошло этим утром у восточного побережья Камчатки. Эпицентр находился в Тихом океане, в 18 километрах от береговой линии. Подземные толчки ощутили жители поселков Ключи и Усть-Каменск. Оперативные группы МЧС не обнаружили повреждений зданий.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу на Камчатке. После него последовала серия подземных толчков. Об этом сообщил представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН, передает "ТВ Центр".
В среду после мощного толчка в этом районе даже была объявлена угроза цунами, позже предупреждение сняли. Сейсмологи внимательно следят за ситуацией. Они зарегистрировали уже более сотни афтершоков.
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