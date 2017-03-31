SpaceХ впервые удалось повторно запустить ступень ракеты Falcon 9

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Американская компания SpaceX повторно использовала первую ступень ракеты-носителя. Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту телекоммуникационный спутник. А отделившаяся ступень успешно приземлилась на морскую платформу.

Компания SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты Falcon 9. В апреле прошлого года эту часть носителя уже использовали во время запуска корабля Dragon с грузом для экипажа МКС, передает "ТВ Центр". Компании несколько раз удавалось возвращать на Землю отработанные ступени, но впервые был произведен ее повторный запуск.

SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, для того чтобы удешевить космические полеты.