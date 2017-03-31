Полиция задержала устроившего стрельбу мужчину в Бирюлеве

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Мужчина устроил стрельбу в районе Бирюлево Западное в столице. После прибытия на место сотрудников полиции, злоумышленник пытался выстрелить в них, но произошла осечка. По данному факту проводится проверка.

Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на юге столицы и пытавшегося выстрелить в сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел в четверг на Медынской улице.

"По прибытии на данный адрес был обнаружен мужчина 1963 года рождения, который, увидев сотрудников полиции, направил на них пистолет и пытался выстрелить, но произошла осечка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина оказался ранее судим и у него изъяли пистолет ТТ. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

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