Российские саперы разминируют Пальмиру с помощью роботов

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В Сирии российские саперы разминируют Пальмиру и окрестности с помощью новейших роботов. Технику разработали в том числе и с учётом опыта, полученного военными в Сирии. На данный момент от мин и самодельных устройств очищено более 600 гектаров территории. В безопасные районы возвращаются мирные жители.

Центр Тадмора. Когда-то здесь кипела туристическая жизнь. Здание гостиницы, фонтан, автобусная остановка, указатель на аэропорт, и главную улицу Альжамрия. Некогда цветущий сад.

Именно с этого парка российские саперы начали обследование города, прилегающего к античной Пальмире, сообщает "ТВ Центр". Открытый участок позволяет сориентироваться на местности. Впереди группы направляющий с прибором "Коршун". Техника благодаря импульсам бесконтактно реагирует на спрятанные взрывные устройства. Кроме того, в арсенале саперов система подавления радиосигналов. Это значит, что никто не сможет привести в действие взрывной механизм дистанционно. Работу коллег контролирует замыкающий - старший группы. Просит не наступать на камни и другие предметы.

"В городе очень много разрушений. Ребята более внимательны. Здесь за каждым камнем находятся какие-то провода. Все приходится осматривать. Очень много времени на это уходит", - рассказал командир отделения отряда разминирования Тимур Рахимов.

Обследуя улицу, наши саперы обнаружили заминированный грузовик. Принято решение уничтожить заряд на месте. Далее саперы заходят в дома. Какие-то разрушены до основания. Где-то после артобстрелов устояли стены. А этот дом цел и, кажется, в нем безопасно.

"За дверью установлен бидон - взрывное устройство фугасного действия. Исполнитель данного взрывного устройства расположен под ковром. Провода и под ковром нажимник. Далее под складкой ковра растяжка. Проходить не будем, там надо уже очень аккуратно работать", - сообщил сапер.

Фугас в бидоне, мина под ковром и растяжка чуть дальше. У попавшего в эту ловушку не должно было остаться шансов выйти отсюда живым. Это адские машины, которые кустарно научились делать боевики. Заряд должен уничтожить все живое вокруг и обрушить само здание. Это третья подобная находка за день. Саперы приступают к обезвреживанию и просят удалиться посторонних.

Доктор Моауя – сириец со сложным именем и российским паспортом – живёт на два дома. В Москве осталась супруга, в Тадморе - работа. Оборудование в медклинике растащили мародеры-боевики. На стене оставили послание с указанием того, что сделают с хозяином при встрече. Моауя проводит экскурсию по Тадмору. Вспоминает - в лучшие годы город вместе с многочисленными туристами насчитывал до ста тысяч человек. Сейчас на улицах ни души. Местный житель приводит в маленькую христианскую церковь, сожженную боевиками, и рассказывает, что для этих варваров он уже несуществующий человек.

"Когда узнали, что у меня жена-христианка, а я мусульманин. А это нельзя, она должна принять ислам. В моё отсутствие они сделали какой-то суд. Если меня ловят, они должны отрезать мне голову и поставить на столбик рядом с домом", - рассказал Моауя аль Хатиб.

Моауя вернулся в Пальмиру одним из первых. Будет реанимировать свою клинику и лечить других возвращающихся жителей. Среди которых Махмуд. У этого парня на войне убыли отца. Теперь он - глава семьи. Махмуд впервые переступает порог родного дома после возвращения.

В пыли среди мусора Махмуд находит Коран. Священную для мусульман книгу последователи джихада не тронули. Район, где живут Махмуд и Моауя, теперь безопасен. Здесь российские саперы работу закончили. За несколько недель наши специалисты обследовали почти тысячу зданий и обезвредили без малого две тысячи взрывных устройств.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Пальмира, Сирия.