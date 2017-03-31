Эксперт рассказал о состоянии атомной энергетики Украины
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В каком состоянии находится сегодня атомная энергетика Украины? Как скажется на ней банкротство "Вестингауза"? Почему реакторы на украинских АЭС все чаще приходится экстренно останавливать? И к чему привёл отказ от сотрудничества с Россией в области поставок топлива? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Валерий Меньщиков.
Состояние атомной энергетики Украины Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с членом Общественного совета корпорации "Росатом" Валерием Меньщиковым.
"Большинство реакторных блоков, которые были построены на Украине, уже свое отслужили. Модернизировать надо было сразу после чернобыльской катастрофы. Частота аварийных ситуаций показывает, что модернизация запаздывает", - отметил Меньщиков.
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