Эксперт рассказал о состоянии атомной энергетики Украины

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В каком состоянии находится сегодня атомная энергетика Украины? Как скажется на ней банкротство "Вестингауза"? Почему реакторы на украинских АЭС все чаще приходится экстренно останавливать? И к чему привёл отказ от сотрудничества с Россией в области поставок топлива? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Валерий Меньщиков.