Флинн расскажет о связях Трампа с Россией в обмен на иммунитет

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Экс-советник Дональда Трампа Майкл Флинн готов дать показания ФБР, а также членам Конгресса о связях предвыборного штаба главы Белого дома с Россией. На это Флинн пойдет из-за того, что может оказаться под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что готов дать показания ФБР, а также членам Конгресса, которые расследуют вероятные связи предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа с Россией. За это он хочет получить иммунитет от уголовного преследования, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Fox News.

О том, какие именно показания намерен дать экс-советник президента, не сообщается. Источники отмечают, что Флинн пошел на такой шаг из-за того, что может оказаться под угрозой привлечения к уголовной ответственности после своего недлительного пребывания в должности.

Между тем, адвокат Флинна Роберт Кельнер подчеркнул, что его подзащитный "всю жизнь посвятил службе на благо государства". Однако СМИ все равно "необоснованно обвиняют его в государственной измене", передает ТАСС. По словам адвоката, законодатели в Конгрессе и политические оппоненты бывшего советника Трампа требуют, чтобы в его отношении "было начато следствие по уголовному делу".

Ранее стало известно, что ФБР ведет расследование контактов четырех приближенных Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании.

В феврале Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности после того, как стало известно, что он неоднократно имел контакты с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа. При этом Флинн не проинформировал вице-президента США Майка Пенса о содержании этих разговоров. СМИ предполагали, что экс-советник обсуждал с Кисляком возможное снятие антироссийских санкций.

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