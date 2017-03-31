Тело мужчины с проломленным черепом найдено на юго-востоке Москвы
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Правоохранительные органы обнаружили тело неизвестного мужчины с проломленным черепом на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
Тело мужчины с проломленным черепом обнаружено у дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте.
"Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 25-30 лет, с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), переломом свода и основания черепа", - говорится в сообщении.
По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
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