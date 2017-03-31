Московские археологи нашли тайную комнату в Китай-городе

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Столичные археологи обнаружили более 150 находок во время работ по программе "Моя улица". Главным открытием стала тайная комната в Китай-городе. По данным специалистов, в мирное время помещение использовалось для хранения припасов, а в военное - для слежки за противником.

Археологам удалось обнаружить более 150 находок во время подготовительных работ по программе "Моя улица" в столице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Главным открытием стала тайная комната у основания Китайгородской стены.

"Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города", - сказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. В мирное время помещение использовалось для хранения припасов, а в военное – для слежки за действиями противника.

Всего же в районе Лубянской и Новой площади в общей сложности было обнаружено более 150 артефактов, датирующихся XVI-XIX веками. Среди них: горшки, миски, стаканы, медные монеты, свинцовые торговые пломбы и множество бытовых изделий.

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