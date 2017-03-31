В Москве 31 марта выпадет снег

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В Москве во второй половине пятницы выпадет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит от одного до трех градусов тепла. Однако уже 1 апреля столицу ожидает потепление до девяти градусов.

Во второй половине пятницы в Москве выпадет небольшой снег. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Таким образом, скажется влияние атмосферного фронта. Максимальная температура воздуха в Москве составит от одного до трех градусов тепла. В Московской области - от минус двух до плюс трех градуса.

Между тем, согласно данным портала, уже 1 апреля столицу ожидает облачная погода. Воздух прогреется до девяти градусов тепла.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России к концу недели ждет потепление до плюс десяти градусов в дневное время. Тем не менее, на следующей неделе может прийти очередная волна похолодания.

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